09 Haziran 2019, Pazar
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Büyük hayal kırıklığı
Giriş Tarihi: 09.06.2019
Deschamps çok kötü oynadıklarını itiraf etti, bizi tebrik etti.
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps maç sonunda büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Maça çok kötü başladıklarını ve kötü oynamayı sürdürdüklerini kabul eden tecrübeli çalıştırıcı, "Türk Milli Takımı gerçekten bugün çok etkiliydi. Taraftarla birleşip bizi mağlup ettiler. Tebrik ediyorum. Şapkayı önümüze koyup düşüneceğiz" dedi.
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