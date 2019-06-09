09 Haziran 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Büyük hayal kırıklığı

Büyük hayal kırıklığı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 09.06.2019

Deschamps çok kötü oynadıklarını itiraf etti, bizi tebrik etti.

Fransa Didier Deschamps maç sonunda büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Maça çok kötü başladıklarını ve kötü oynamayı sürdürdüklerini kabul eden tecrübeli çalıştırıcı, " gerçekten bugün çok etkiliydi. Taraftarla birleşip bizi mağlup ettiler. Tebrik ediyorum. Şapkayı önümüze koyup düşüneceğiz" dedi.
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