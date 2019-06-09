09 Haziran 2019, Pazar
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Sen neymişsin Merih
Giriş Tarihi: 09.06.2019
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sassuola'nın yolunu tutan Merih Demiral, dün akşam futboluyla büyük beğeni topladı.
Giroud'u adım attırmayan 21 yaşındaki stoper, kritik müdahalelerle kaleci Mert'in rahat bir nefes almasını sağladı. Genç futbolcu, savunmadaki başarısının yanı sıra yaptığı asistle de öne çıkmayı başardı.
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