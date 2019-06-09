Sen neymişsin Merih

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sassuola'nın yolunu tutan Merih Demiral, dün akşam futboluyla büyük beğeni topladı.

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Giroud'u adım attırmayan 21 yaşındaki stoper, kritik müdahalelerle kaleci Mert'in rahat bir nefes almasını sağladı. Genç futbolcu, savunmadaki başarısının yanı sıra yaptığı asistle de öne çıkmayı başardı.