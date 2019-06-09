09 Haziran 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Sen neymişsin Merih

Sen neymişsin Merih
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 09.06.2019

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sassuola'nın yolunu tutan Demiral, dün akşam futboluyla büyük beğeni topladı.

Giroud'u adım attırmayan 21 yaşındaki stoper, kritik müdahalelerle kaleci Mert'in rahat bir nefes almasını sağladı. Genç futbolcu, savunmadaki başarısının yanı sıra yaptığı asistle de öne çıkmayı başardı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik
Fransa, Türklerin tuzağına düştü Fransa, Türklerin tuzağına düştü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör