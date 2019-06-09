09 Haziran 2019, Pazar
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Mbappe’yi futboldan soğutan adam!
Giriş Tarihi: 09.06.2019
Hasan Ali Kaldırım dün öyle bir futbol oynadı ki, Fransız yıldızı çaresiz bıraktı.
Konya'da öne çıkan isimlerden biri tartışmasız Hasan Ali Kaldırım'dı. Sol bekte görev yapan Milli Takım'ın istikrarlı ismi, karşısında oynayan Mbappe'ye nefes aldırmadı. Dünyanın en pahalı futbolcuları arasında yer alan Fransız yıldıza adım attırmayan Hasan, bir an olsun yanından ayrılmadı. Mbappe'nin hızlı hücumlara çıkmasına ve orta yapmasına engel olan milli futbolcumuz, yaptığı kritik müdahalelerle galibiyette önemli rol oynadı. Bu arada Hasan'dan bunalan Mbappe, belli bölümlerde diğer kanatta görev yaptı.
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