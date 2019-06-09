09 Haziran 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Mbappe’yi futboldan soğutan adam!

Mbappe’yi futboldan soğutan adam!
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 09.06.2019

dün öyle bir oynadı ki, Fransız yıldızı çaresiz bıraktı.

'da öne çıkan isimlerden biri tartışmasız 'dı. Sol bekte görev yapan 'ın istikrarlı ismi, karşısında oynayan Mbappe'ye nefes aldırmadı. Dünyanın en pahalı futbolcuları arasında yer alan Fransız yıldıza adım attırmayan Hasan, bir an olsun yanından ayrılmadı. Mbappe'nin hızlı hücumlara çıkmasına ve orta yapmasına engel olan milli futbolcumuz, yaptığı kritik müdahalelerle galibiyette önemli rol oynadı. Bu arada Hasan'dan bunalan Mbappe, belli bölümlerde diğer kanatta görev yaptı.
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