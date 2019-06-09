09 Haziran 2019, Pazar
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Avrupalı gençler
Giriş Tarihi: 09.06.2019
Fransa’ya ilk golün atan Kaan Düsseldorf, asisti yapan Merih Sassuola, skoru belirleyen Cengiz de Roma’da forma giyiyor
A Milli Takım, dün akşam Konya'da Fransa'ya hezimet yaşatırken, goller ve asistler lejyonerlerden geldi. Türkiye'yi öne geçiren Kaan Ayhan Alman ekibi Düsseldorf forması giyerken, bu golde asisti yapan Merih Demiral Sassuola'da oynuyor. İkinci golü atan Cengiz Ünder ise İtalyan devi Roma'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kaan, 4-0'lık Moldova zaferinden sonra Fransa ağlarını da havalandırırken, Cengiz Ünder milli formayla 6. kez gol sevinci yaşadı. Son dünya şampiyonuna karşı kanatlarda etkili olan Cengiz, 90 dakika boyunca yaptığı ortalarla Fransızları zora soktu. 8 ortanın 6'sında isabet bulan 21 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonunda ise bir hayli mutluydu. Attığı golden çok kazanmalarının önemli olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Bu zaferlere yenilerini ekleyeceğiz" diye konuştu
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