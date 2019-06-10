Şenol Güneş'in eseri

10 Haziran 2019, Pazartesi
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Artık kaybetmeyi değil kazanmayı alışkanlık haline getiren bir Türkiye var
EURO 2020 Grup Elemeleri'ndeki ilk 3 maçta gol yemeyen 2 takımdan biri
Kadroda istikrar sağlandı, kale ve savunma hattı 3 karşılaşmada değişmedi
Milliler, Güneş'le çıktığı 5 maçı da kazandı, 12 gol attı, yalnızca 1 gol yedi
TARTIŞMASIZ 1 NUMARA
A Milli Takım'ın 1 numarası Mert Günok, EURO 2020 Grup Elemeleri'nin ilk 3 haftasında öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra eldivenleri giyen tecrübeli file bekçisi, oynadığı üç maçta da rakiplerine geçit vermedi.
ŞİMDİ SIRA ONLARDA
Sırasıyla Arnavutluk, Moldova ve Fransa'yı deviren A Milli Futbol Takımımız, 4'te 4 için İzlanda'ya gitti. Namağlup unvanını korumayı hedefleyen ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda karşısında da kadroyu bozmayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in Fransa karşısındaki 11'le bu zorlu deplasmana çıkacağı öğrenildi.
MARCİNİAK'LA İKİNCİ MAÇ
EURO 2020 Grup Elemeleri'nin 4. haftasında oynayacağımız İzlanda maçını Szymon Marciniak yönetecek. İzlanda'daki karşılaşmada düdük çalacak olan Polonyalı hakemin yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ile Tomasz Listkiewicz yapacak. Bu arada Marciniak, daha önce Türkiye'nin tek maçını yönetti. Milliler, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan ile 1-1 kaldığı karşılaşmada görev yapmıştı.
HEZİMETİ İZLEMEDİLER
Konya'dan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Fransa, ülkesinde izlenmedi. A Milli Takım'ın zaferiyle sona eren karşılaşma ülkede reytinglerde çok geride kaldı. Fransa'da TF1 kanalının yayınladığı maçı 5.1 milyon izleyicinin takip ettiği açıklanırken, Fransa Kadın Milli Takımı'nın Güney Kore ile oynadığı Dünya Kupası maçı 10.6 milyon kişi tarafından izlendiği belirtildi.
UYUTMAYAN ZAFER!
Fransa karşısında tarih yazan A Milli Futbol Takımımızın kahramanlarını dün uyku tutmadı. Karşılaşmanın ardından kamp yapılan otele dönen ay-yıldızlı ekibimizin sabah saatlerine kadar kendi aralarında karşılaşmayı konuştuğu öğrenildi.
MÜTHİŞ İKİLİ KAAN&MERİH
Güneş'in savunmadaki vazgeçilmezleri Kaan Ayhan ve Merih Demiral, rakip hücumcuların kabusu oldu. Mücadeleden bir an olsun kopmayan bu ikili, savunmanın göbeğindeki uyumuyla da takımın gücüne güç kattı. Kaan savunmadaki başarılı futbolun yanı sıra hücuma verdiği destekle de dikkat çekiyor.
Şenol Güneş'in eseri
Giriş Tarihi: 10.06.2019
Tecrübeli hoca geldi, Milli Takım havaya girdi. Şenol Güneş'le birlikte tekrar ayağa kalkan A Milli Futbol Takımımız, önceki gün de Fransa karşısında destan yazdı.
Son dünya şampiyonunu sahada ezip geçen ay-yıldızlı ekibimiz, EURO 2020 Eleme Grubu'nda liderlik koltuğunun yeni sahibi olurken, genç yıldızların performansı da gelecek adına umut verdi. Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra 3'ü resmi, 2'si hazırlık olmak üzere 5 maçta da galibiyet sevinci yaşayan Türkiye, kazanmayı alışkanlık haline getirdi. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 12 kez havalandıran milliler, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanan ilk 3 maçta kalesini rakiplerine kapatan Milli Takım, Polonya ve İtalya ile birlikte gol yemeyen 3 takımdan biri oldu. Güneş, ay-yıldızlı ekibimizde kadro istikrarını da sağladı. Elemelerde kalede Mert Günok, 4'lü savunma hattında da Zeki-Kaan-Merih- Hasan Ali'yi hiç değiştirmedi, 3 maçta da bu isimler forma giydi. Dünya şampiyonu Fransa'ya önceki günkü 90 dakikada şut çekme fırsatı dahi vermeyen A Milli Takım, yeni ve genç jenerasyonunun mücadeleci futboluyla da futbolseverlerden tam puan aldı.
Artık kaybetmeyi değil kazanmayı alışkanlık haline getiren bir Türkiye var
EURO 2020 Grup Elemeleri'ndeki ilk 3 maçta gol yemeyen 2 takımdan biri
Kadroda istikrar sağlandı, kale ve savunma hattı 3 karşılaşmada değişmedi
Milliler, Güneş'le çıktığı 5 maçı da kazandı, 12 gol attı, yalnızca 1 gol yedi
TARTIŞMASIZ 1 NUMARA
A Milli Takım'ın 1 numarası Mert Günok, EURO 2020 Grup Elemeleri'nin ilk 3 haftasında öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra eldivenleri giyen tecrübeli file bekçisi, oynadığı üç maçta da rakiplerine geçit vermedi.
ŞİMDİ SIRA ONLARDA
Sırasıyla Arnavutluk, Moldova ve Fransa'yı deviren A Milli Futbol Takımımız, 4'te 4 için İzlanda'ya gitti. Namağlup unvanını korumayı hedefleyen ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda karşısında da kadroyu bozmayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in Fransa karşısındaki 11'le bu zorlu deplasmana çıkacağı öğrenildi.
MARCİNİAK'LA İKİNCİ MAÇ
EURO 2020 Grup Elemeleri'nin 4. haftasında oynayacağımız İzlanda maçını Szymon Marciniak yönetecek. İzlanda'daki karşılaşmada düdük çalacak olan Polonyalı hakemin yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ile Tomasz Listkiewicz yapacak. Bu arada Marciniak, daha önce Türkiye'nin tek maçını yönetti. Milliler, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan ile 1-1 kaldığı karşılaşmada görev yapmıştı.
HEZİMETİ İZLEMEDİLER
Konya'dan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Fransa, ülkesinde izlenmedi. A Milli Takım'ın zaferiyle sona eren karşılaşma ülkede reytinglerde çok geride kaldı. Fransa'da TF1 kanalının yayınladığı maçı 5.1 milyon izleyicinin takip ettiği açıklanırken, Fransa Kadın Milli Takımı'nın Güney Kore ile oynadığı Dünya Kupası maçı 10.6 milyon kişi tarafından izlendiği belirtildi.
UYUTMAYAN ZAFER!
Fransa karşısında tarih yazan A Milli Futbol Takımımızın kahramanlarını dün uyku tutmadı. Karşılaşmanın ardından kamp yapılan otele dönen ay-yıldızlı ekibimizin sabah saatlerine kadar kendi aralarında karşılaşmayı konuştuğu öğrenildi.
MÜTHİŞ İKİLİ KAAN&MERİH
Güneş'in savunmadaki vazgeçilmezleri Kaan Ayhan ve Merih Demiral, rakip hücumcuların kabusu oldu. Mücadeleden bir an olsun kopmayan bu ikili, savunmanın göbeğindeki uyumuyla da takımın gücüne güç kattı. Kaan savunmadaki başarılı futbolun yanı sıra hücuma verdiği destekle de dikkat çekiyor.
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