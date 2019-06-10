10 Haziran 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş'in eseri

Şenol Güneş'in eseri
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 10.06.2019

Tecrübeli hoca geldi, havaya girdi. 'le birlikte tekrar ayağa kalkan A , önceki gün de karşısında destan yazdı.

Son dünya şampiyonunu sahada ezip geçen ay-yıldızlı ekibimiz, Eleme Grubu'nda liderlik koltuğunun yeni sahibi olurken, genç yıldızların performansı da gelecek adına umut verdi. Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra 3'ü resmi, 2'si hazırlık olmak üzere 5 maçta da galibiyet sevinci yaşayan , kazanmayı alışkanlık haline getirdi. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 12 kez havalandıran milliler, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanan ilk 3 maçta kalesini rakiplerine kapatan , Polonya ve İtalya ile birlikte gol yemeyen 3 takımdan biri oldu. Güneş, ay-yıldızlı ekibimizde kadro istikrarını da sağladı. Elemelerde kalede , 4'lü savunma hattında da Zeki-Kaan-Merih- Hasan Ali'yi hiç değiştirmedi, 3 maçta da bu isimler forma giydi. Dünya şampiyonu 'ya önceki günkü 90 dakikada şut çekme fırsatı dahi vermeyen A Milli Takım, yeni ve genç jenerasyonunun mücadeleci futboluyla da futbolseverlerden tam puan aldı.

Artık kaybetmeyi değil kazanmayı alışkanlık haline getiren bir Türkiye var
EURO 'ndeki ilk 3 maçta gol yemeyen 2 takımdan biri
Kadroda istikrar sağlandı, kale ve savunma hattı 3 karşılaşmada değişmedi
Milliler, Güneş'le çıktığı 5 maçı da kazandı, 12 gol attı, yalnızca 1 gol yedi

TARTIŞMASIZ 1 NUMARA

A Milli Takım'ın 1 numarası Mert Günok, EURO 2020 Grup Elemeleri'nin ilk 3 haftasında öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı. 'in takımın başına geçmesinden sonra eldivenleri giyen tecrübeli file bekçisi, oynadığı üç maçta da rakiplerine geçit vermedi.

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Sırasıyla Arnavutluk, Moldova ve Fransa'yı deviren A , 4'te 4 için İzlanda'ya gitti. Namağlup unvanını korumayı hedefleyen ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda karşısında da kadroyu bozmayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in Fransa karşısındaki 11'le bu zorlu deplasmana çıkacağı öğrenildi.



MARCİNİAK'LA İKİNCİ MAÇ

EURO 2020 Grup Elemeleri'nin 4. haftasında oynayacağımız İzlanda maçını Szymon Marciniak yönetecek. İzlanda'daki karşılaşmada düdük çalacak olan Polonyalı hakemin yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ile Tomasz Listkiewicz yapacak. Bu arada Marciniak, daha önce Türkiye'nin tek maçını yönetti. Milliler, 2018 Elemeleri'nde Hırvatistan ile 1-1 kaldığı karşılaşmada görev yapmıştı.

HEZİMETİ İZLEMEDİLER

Konya'dan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Fransa, ülkesinde izlenmedi. A Milli Takım'ın zaferiyle sona eren karşılaşma ülkede reytinglerde çok geride kaldı. Fransa'da TF1 kanalının yayınladığı maçı 5.1 milyon izleyicinin takip ettiği açıklanırken, Fransa Kadın Milli Takımı'nın ile oynadığı Dünya Kupası maçı 10.6 milyon kişi tarafından izlendiği belirtildi.

UYUTMAYAN ZAFER!

Fransa karşısında tarih yazan A Milli Futbol Takımımızın kahramanlarını dün uyku tutmadı. Karşılaşmanın ardından kamp yapılan otele dönen ay-yıldızlı ekibimizin sabah saatlerine kadar kendi aralarında karşılaşmayı konuştuğu öğrenildi.

MÜTHİŞ İKİLİ KAAN&MERİH

Güneş'in savunmadaki vazgeçilmezleri ve Merih Demiral, rakip hücumcuların kabusu oldu. Mücadeleden bir an olsun kopmayan bu ikili, savunmanın göbeğindeki uyumuyla da takımın gücüne güç kattı. Kaan savunmadaki başarılı futbolun yanı sıra hücuma verdiği destekle de dikkat çekiyor.
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