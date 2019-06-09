09 Haziran 2019, Pazar
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İzlanda zorlansa da kazandı
Giriş Tarihi: 09.06.2019
Grubumuzdaki diğer müsabakalarda İzlanda evinde Arnavutluk’u, Moldova ise Andorra’yı 1-0’lık sonuçlarla mağlup etmeyi başardı.
Grubumuzdaki diğer maçta, İzlanda, Arnavutluk'u konuk etti. Fransa'nın favori olduğu grupta salı günü milli takımımızı da ağırlayacak olan İzlanda, 1-0 kazandı. Vikingler'in, Arnavutluk karşısındaki golü 22'de Berg Gudmundsson'dan geldi. Puanını 6 yapan İzlanda, ikinci galibiyetini kazandı. İzlanda gruptaki tek yenilgisini ise 4-0'lık sonuçla deplasmanda Fransa karşısında yaşamıştı. Diğerinde Moldova, 10 kişi kaldığı maçta Andorra'yı 1-0 yendi.
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