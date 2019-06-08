09 Haziran 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Milli maç sırasında Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım

Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 Giriş Tarihi: 08.06.2019

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 H Grubu 3.maçında Fransa ile 'da çok kritik bir maçta karşı karşıya geldi. Maç oynandığı sırada Emre Mor'un  hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşte genç oyuncunun yaptığı paylaşım...

A Fransa ile karşı karşıya geldiği kritik mücadele oynandığı sırada Emre Mor'un hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İlk alındığı dönemde A Milli Takım'ın geleceği olarak görülen ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, saç rengini değiştirdiğini söyledi.

Emre Mor'un yaptığı paylaşımda, ''Değişmemi söylediler, ben de yaptım, saç rengimi değiştirdim'' ifadeleri yer aldı.
15 kez milli olan Emre Mor, son olarak 9 Ekim 2017'de Finlandiya ile oynadığımız maçta A Milli formayı giymişti.

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