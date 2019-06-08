08 Haziran 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Bakan Kasapoğlu’ndan milli maç yorumu

Bakan Kasapoğlu’ndan milli maç yorumu
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , A ’nın çok güzel bir heyecan ve sinerji yakaladığını belirterek, "Yeni bir ekip, genç bir ruh. Teknik direktör hocamıza ve Milli Takımımıza güveniyoruz. Ümidimiz, inancımız tam" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde, bu akşam 'da ile karşılaşacak A 'nın maçını izlemek üzere Konya'ya geldi. Konya'da yapımı devam eden spor tesislerini inceleyen , ile Fransa arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Takım'a son dünya şampiyonu Fransa karşısında başarı dilerken, "Milli Takımımızı Fransa karşısında hep birlikte destekleyeceğiz. Yüreklerimiz birlikte atacak. çok güzel bir heyecan ve sinerji yakalandı. Yeni bir ekip, genç bir ruh. Teknik direktör Şenol hocamıza ve Milli Takımımıza güveniyoruz. Ümidimiz, inancımız tam. Bugün de hep birlikte büyük bir coşkuyla Milli Takımımızın yanında yer alacağız. Başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


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