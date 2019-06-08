İstanbul’da yaşayın

08 Haziran 2019, Cumartesi
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Giriş Tarihi: 08.06.2019
Beşiktaş yönetimi, bir senelik daha sözleşmesi bulunan kaleci Karius'un sadece saha içine odaklanmasını istiyor.
Beşiktaş yönetimi, bir senelik daha sözleşmesi bulunan kaleci Karius'un sadece saha içine odaklanmasını istiyor. Siyah-beyazlı yönetimin bu nedenle Alman file bekçisi ile özel bir görüşme yaparak, "Sevgilinle birlikte İstanbul'da yaşarsan sen de rahat edersin, bizler de" önerisini getirdi.
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