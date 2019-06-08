08 Haziran 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

İstanbul’da yaşayın

İstanbul’da yaşayın
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 08.06.2019

yönetimi, bir senelik daha sözleşmesi bulunan kaleci Karius'un sadece saha içine odaklanmasını istiyor.

yönetimi, bir senelik daha sözleşmesi bulunan kaleci Karius'un sadece saha içine odaklanmasını istiyor. Siyah-beyazlı yönetimin bu nedenle Alman file bekçisi ile özel bir görüşme yaparak, "Sevgilinle birlikte İstanbul'da yaşarsan sen de rahat edersin, bizler de" önerisini getirdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Fransa'yı üzmek istiyoruz "Fransa'yı üzmek istiyoruz"
Şenol Güneş açıkladı! Fransa maçında yoklar... Şenol Güneş açıkladı! Fransa maçında yoklar...
Deschamps açıkladı! İşte çekindiği 2 milli yıldız... Deschamps açıkladı! İşte çekindiği 2 milli yıldız...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör