Tarih yazmak sizin işiniz!

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak zorlu Fransa maçı öncesi öğrencileriyle sık sık toplantılar yapıyor. İşlerinin kolay olmayacağını söyleyen Güneş, "Karşılaşmanın hiçbir anında umutsuzluğa kapılmayacağız. Bir an olsun pes etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak zorlu Fransa maçı öncesi öğrencileriyle sık sık toplantılar yapıyor. İşlerinin kolay olmayacağını söyleyen Güneş, "Karşılaşmanın hiçbir anında umutsuzluğa kapılmayacağız. Bir an olsun pes etmeyeceğiz. Konya'da daha önce önemli maçlar oynadık. Yine tarih yazmak için elimizde güzel bir fırsat var. Kolay teslim olmayacağız ve kazanmak için sahada tüm kozlarımızı oynayacağız. Hazırlık maçlarında beklentilerin altında kaldık ama bu karşılaşmaya üst düzey motivasyonla çıkacağımızdan şüphem yok" dedi ve şöyle devam etti: "HER maçı kazanmak için oynayacağız. Türkiye büyük bir ülke ve biz de beklentiye uygun davranacağız. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk ciddi sınavımız olacak. Kazanmamız halinde ilk iki yolunda şimdiden büyük avantaj elde edeceğiz. Skor ne olursa olsun 90 dakikanın sonuna kadar korakor mücadeleden kopmayacağız. Ülkeye yeni bir bayram yaşatmak elimizde. Kafanızda yalnızca bu karşılaşma olsun."

SÖZ GÜNEŞ'İN

Fransa maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş, basının karşısına çıkacak. Tecrübeli hoca, maçla ilgili değerlendirmeler yapacağı toplantıda Milli Takım'ın da son durumunu konuşacak. Konya Stadı'nda 20.00'de başlayacak toplantının ardından 20.30'da son idman yapılacak.



ŞENOL GÜNEŞ'IN MAÇ KADROSU HAZIR

Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, Fransa maçının 11'ini belirledi. Konya'da oynanan karşılaşmada kaleyi ilk iki maçta olduğu gibi Mert Günok'a teslim edecek olan Güneş, savunma dörtlüsünü Zeki-Kaan- Merih-Hasan Ali'den oluşturacak. Sol kanatta Hakan Çalhanoğlu, sağda ise Cengiz Ünder'e şans vermesi beklenen tecrübeli hocanın, orta alanda ise Emre Belözoğlu-Mahmut Tekdemir-Yusuf Yazıcı üçlüsüne görev vereceği belirtiliyor. Fransa'ya karşı takımın gol silahı ise Burak Yılmaz olacak.

MİLLİLER KONYA'DA

A Milli Takım, Yunanistan ve Özbekistan ile hazırlık maçlarını oynadığı Antalya'da kamp dönemini tamamladı. Ay-yıldızlı ekibimiz, Fransa ile yarın oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçı için dün Konya'ya geldi. Milliler, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde akşam saatlerinde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.



MBAPPE'DE SON DAKİKA

Fransa'nın Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan takımın yıldız ismi Kylian Mbappe'nin durumu belli oldu. Tedavisi tamamlanan Mbappe'nin Türkiye'ye karşı forma giyebileceği öğrenildi. Sol bileğinden sakatlanan yıldız futbolcunun oynamasına engel bir durum olmadığı açıklandı.

ŞEHİR DIŞINDA KONAKLAMA

Türkiye ile yarın akşam oynayacağı EURO 2020 Grup Eleme maçının hazırlıklarını tamamlayan Fransa, bugün geliyor. Tam kadro Konya'ya gelecek olan maviler, özel uçakla hareket edecek. Fransa Milli Takımı'nın konaklayacağı otel açıklanmazken, şehir merkezinden uzakta olabileceği öğrenildi.



KONYA ŞEHRİ GERİ SAYIMDA

Türkiye-Fransa EURO 2020 Eleme karşılaşmasının oynanacağı Konya'da büyük hareketlilik var. Maç günü ve öncesinde otellerde boş yer kalmazken, şehir dışı ve yurt dışından binlerce futbolseverin Konya'ya gelmesi bekleniyor. Fransız taraftarların sayısının oldukça fazla olduğu belirtilirken, karşılaşma günü için şehirdeki esnafların da yüzü gülecek.