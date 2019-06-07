07 Haziran 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Nihat Özdemir: Fransa’yı yenerek yeni bir tarih yazacağımıza inanıyorum

Fransa’yı yenerek tarih yazacağımıza inanıyorum
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 07.06.2019

() Başkanı , A 'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın ile yapacağı karşılaşmada yeni bir zafer alacaklarına inandığını belirtti.

tarafından hazırlanan maç kitabında maçıyla ilgili görüşlerini aktaran , dünya futbolunun önemli takımlarından Fransa'yı 'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Son yıllarda çok önemli zaferlere tanıklık eden Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, millilerimiz için çok ayrı bir öneme sahip. Güzide şehrimizde, güçlü bir geleneğine sahip dünya şampiyonu Fransa'yı yenerek yeni bir tarih yazacağımıza inanıyorum. Bu maç aynı zamanda milli takımımızın gücünü, kapasitesini, kalitesini tüm dünyaya gösterme fırsatı olacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş ve A milli oyuncularımızın yeni bir zaferle futbol tarihimize yeni bir altın sayfa yazmalarını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Milli takımın ortak değer olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Her koşulda ay-yıldızlılara destek olmak da milli görevimiz. Tüm futbolseverleri, milli takımımızın yanında olmaya, ruhunu statta, sokakta ve ekran başında yaşamaya, paylaşmaya davet ediyorum. Bu duygularla, tribünleri dolduracak Konyalı futbolseverlerimizin daha önceki maçlarımızda olduğu gibi müthiş destekle bir saniye bile susmadan takımımıza itici güç olmasını beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile Fransız dostlarımıza 'hoş geldiniz' diyor, kazanmanın coşkusunu hep birlikte yaşamayı diliyorum."

Türkiye'nin konuğu Fransa



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