07 Haziran 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

A Milli Takım Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 07.06.2019

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve beraberindeki futbolcular, 'ni ziyaret etti.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da 'da ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A , 'da 11 gün süren kamp çalışmasının ardından dün Konya'ya geldi. Akşam saatlerinde maçın oynanacağı 'nda antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, bugün 'ni ziyaret etti. Teknik direktör ve beraberindeki futbolculara, Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, müzedeki eserler hakkında bilgiler verdi. Mevlana'nın sandukası başında dua eden futbolcular, eserleri tek tek inceledi. O sırada müzeyi ziyarete gelenler de karşılarında milli futbolcuları görünce şaşırdı. Vatandaşlar futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Yoğun ilginin olduğu ziyaretin ardından A Milli Takım, kamp yaptığı otele döndü.

Teknik direktör Şenol Güneş, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından A Milli Takım, yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


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