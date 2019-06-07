Şenol Güneş oynamayacak oyuncuları açıkladı!
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynanacak Fransa maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş; Fransa gruptan çıkmaya bir numaralı aday. Futbolcu üreten, futbolcu yarıştıran bir takımla oynayacağız. Futbol adına bu bir şans. Güzel oynamaya çalışan bir takımla oynayacağız ve bizim için bir test olacak. Umut veren bir takımız. Sunacağımız çok şey var. Tabii ki sonunda 1 puan, 3 puan, ne alacağımızı birlikte göreceğiz. Vereceklerimiz, futbol adına doğrular olacaktır" dedi.
"ASIL RAKİBİMİZ İZLANDA OLACAK"
İzlanda maçının da önemine dikkat çeken deneyimli hoca, "FIFA'da ilk 10'a girmek istiyoruz. Fransa, Türkiye ve İzlanda çekişiyor. Sonuç ne olursa olsun, İzlanda maçı önemli çünkü asıl rakibimiz onlar olacak. Burada oynadığımız futbol, neleri yaptığımızı bize gösterecektir. Fransa'nın oyuncuları ofansif ve defansif olarak iyi oynayan oyuncular. Oynayabileceğimiz en iyi takımla oynuyoruz, bu da bizim için bir şans" ifadelerini kullandı.
"MAÇIN İÇİNDE OLMAK İSTİYORUZ"
Sahada ne yaptıklarının önemli olduğunu kaydeden Güneş, "Kendi sahamızda oynuyoruz, seyircimizin katkısı olacaktır ama bizim ne yapacağımız önemli. Biz ortaya bir şeyler sunacağız, rakipten bir şeyler beklemeyeceğiz. Daha çok motivasyon ve sürdürülebilir sabırla birlikte sonuna kadar maçın içinde olmak istiyoruz" dedi.
KADRODA OLMAYACAK OYUNCULAR
Kadroda olmayacak isimleri açıklayan antrenör, "Okay, Cenk, Ozan ve Emre Belözoğlu kadroda olmayacak, Dorukhan'a bakacağız. Ona göre kadro yapacağız. Rakip takım çok değişmiyor, konuşacak bir şey yok. İlk 11 henüz belli değil ama kim çıkarsa yüzde yüzünü verecektir." bilgisini paylaştı.
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