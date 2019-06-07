07 Haziran 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

‘Bu maçı izlemek keyifli olacak’

‘Bu maçı izlemek keyifli olacak’
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 07.06.2019

İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mathieu Valbuena, ülkesi Fransa'nın Türkiye ile oynayacağı maçı değerlendirdi.

İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mathieu Valbuena, ülkesi Fransa'nın Türkiye ile oynayacağı maçı değerlendirdi. Türkiye'nin iyi bir futbol oynayacağını belirten yıldız futbolcu, "Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra iyi sonuçlar aldı. Türkiye, çok gol atan ve öne doğru oynayan bir takım oldu. Fransa karşısında iyi oynayacaklardır. Benim için bu maçı izlemek keyif olacak" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Türkiye maçı öncesi Fransa'ya kötü haber! Türkiye maçı öncesi Fransa'ya kötü haber!
A Milli Takım, Konya’ya geldi A Milli Takım, Konya’ya geldi
Ümitlerin kritik sınavı A Spor’da Ümitlerin kritik sınavı A Spor’da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör