07 Haziran 2019, Cuma
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‘Bu maçı izlemek keyifli olacak’
Giriş Tarihi: 07.06.2019
İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mathieu Valbuena, ülkesi Fransa'nın Türkiye ile oynayacağı maçı değerlendirdi.
İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mathieu Valbuena, ülkesi Fransa'nın Türkiye ile oynayacağı maçı değerlendirdi. Türkiye'nin iyi bir futbol oynayacağını belirten yıldız futbolcu, "Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra iyi sonuçlar aldı. Türkiye, çok gol atan ve öne doğru oynayan bir takım oldu. Fransa karşısında iyi oynayacaklardır. Benim için bu maçı izlemek keyif olacak" ifadelerini kullandı.
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