06 Haziran 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı Antalya'dan ayrıldı

A Milli Futbol Takımı Antalya'dan ayrıldı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 06.06.2019

'daki kamp çalışmalarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü ile oynayacağı karşılaşma için 'ya gitti.

Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp yaptığı otelden otobüsle Havalimanı'na gelen ay-yıldızı ekip, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla 'ya hareket etti.

Ay-yıldızlılar, karşılaşmasından sonra 11 Haziran Salı günü İzlanda ile oynayacağı karşılaşma için 9 Haziran Pazar günü bu ülkeye hareket edecek.

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