03 Haziran 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 03.06.2019

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 'da 'da ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A , 'daki kamp çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamada, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu ile Dorukhan Toköz'ün tedbir amaçlı yer almadığı belirtildi.

Okay Yokuşlu ve Mahmut Tekdemir'in de takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Antrenmanda, dün Özbekistan ile oynanan maçta süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu aktarıldı.

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