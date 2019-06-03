03 Haziran 2019, Pazartesi
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Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 03.06.2019
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kamp çalışmalarına ara vermeden devam etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu ile Dorukhan Toköz'ün tedbir amaçlı yer almadığı belirtildi.
Okay Yokuşlu ve Mahmut Tekdemir'in de takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Antrenmanda, dün Özbekistan ile oynanan maçta süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu aktarıldı.
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