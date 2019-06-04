04 Haziran 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milliler bayramlaştı

A Milliler bayramlaştı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 04.06.2019

'da ve maçının kampına devam eden A Milli Takım'da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.   , "Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur" dedi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da 'da ve 11 Haziran'da deplasmanda ile karşılaşacak A Milli Takım, 'daki kampında bayramlaştı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Otel'de gerçekleştirilen bayramlaşma törenine teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri , Hasan Akıncıoğlu ve katıldı. Bayramlaşmanın ardından futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri, fotoğraf çektirdi.

yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar, ve Türk milletinin bayramını kutladığını söyledi.

ise futbolcu ve ailelerinin bayramını kutladı. Önemli maçlar oynayacaklarını ve her günün bayram tadında geçmesini dileyen Güneş, "Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur" dedi.

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