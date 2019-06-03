03 Haziran 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Mevlüt Çavuşoğlu: Her takımı yeneriz
Giriş Tarihi: 03.06.2019
Maç sonrası soyunma odasında milli oyuncuları kutlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, takıma güvenini dile getirdi
Özbekistan maçını tribünden takip eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşılaşma sonrası oyuncuları tebrik etti. Soyunma odasına gidip millileri tek tek kutlayan ve grup maçları için başarı dileyen Çavuşoğlu, Türk futbolunun geleceğini çok parlak gördüğünü söyledi. TRT Spor'a konuşan Çavuşoğlu, iki kritik karşılaşmaya çıkacağımızı belirterek, "Fransa, Dünya Şampiyonu olmuş güçlü bir takım. Ama biz takımımıza güveniyoruz. Bugün Türk milli takımının yenemeyeceği takım yok" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı