03 Haziran 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Mevlüt Çavuşoğlu: Her takımı yeneriz

Mevlüt Çavuşoğlu: Her takımı yeneriz
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Maç sonrası soyunma odasında milli oyuncuları kutlayan Çavuşoğlu, takıma güvenini dile getirdi

Özbekistan ​maçını tribünden takip eden Mevlüt Çavuşoğlu karşılaşma sonrası oyuncuları tebrik etti. Soyunma odasına gidip millileri tek tek kutlayan ve grup maçları için başarı dileyen Çavuşoğlu, Türk futbolunun geleceğini çok parlak gördüğünü söyledi. Spor'a konuşan Çavuşoğlu, iki kritik karşılaşmaya çıkacağımızı belirterek, ", Dünya Şampiyonu olmuş güçlü bir takım. Ama biz takımımıza güveniyoruz. Bugün Türk milli takımının yenemeyeceği takım yok" dedi.

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