01 Haziran 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

A Milliler Özbekistan maçına hazır

A Milliler Özbekistan maçına hazır
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 01.06.2019

'da kamp yapan A , yarın Özbekistan'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yönetiminde yaptığı taktik antrenmanla tamamladı. Başkanı de kaldığı otele geldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da 'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın kampı sürüyor. A Milliler, kamp kapsamında ikinci hazırlık maçında yarın saat 21.00'de Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Özbekistan Milli Takımı ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekip bu maçın hazırlıklarını yönetiminde Otel'in sahasında yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesinde takımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda A Milliler, top kapma ve pas çalışması yaptı. Kalecilerin antrenörler eşliğinde çalıştığı antrenmanda, da takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

YENİ BAŞKAN MİLLİ TAKIMIN YANINDA

Öte yandan Başkanlığına seçilen ve yönetim kurulu üyeleri de kamp yaptığı Regnum Carya Golf Otel'e geldi. Özdemir'i otelin sahibi karşıladı.

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