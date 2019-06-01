01 Haziran 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Cenk Tosun en az 2 ay yok!

Cenk Tosun'dan kötü haber geldi
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 Giriş Tarihi: 01.06.2019

'la oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan 'dan bugün kötü haber geldi.

A 'ın 30 Mayıs Perşembe günü Antalya'da 'la oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve tedbir amaçlı hastaneye götürülerek MR'ı çekilen 'dan bugün kötü haber geldi.

İngiliz ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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