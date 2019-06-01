01 Haziran 2019, Cumartesi
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İngiliz ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Cenk Tosun en az 2 ay yok!
Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 Giriş Tarihi: 01.06.2019
Yunanistan'la oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Cenk Tosun'dan bugün kötü haber geldi.
A Milli Takım'ın 30 Mayıs Perşembe günü Antalya'da Yunanistan'la oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve tedbir amaçlı hastaneye götürülerek MR'ı çekilen Cenk Tosun'dan bugün kötü haber geldi.
İngiliz ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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