Alanyaspor, Tayfur Bingöl'ü transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl'le 3 yıllığına anlaştı.
Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2015-2016 sezonunda turuncu-yeşilli formayı kiralık olarak giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, yeniden eski takımının kadrosuna dahil oldu.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Tayfur Bingöl'ün Alanya'ya yabancı bir futbolcu olmadığını söyledi.
Tayfur'un yeniden Alanyaspor'un başarısı için ter dökeceğini belirten başkan Çavuşoğlu, "Tayfur Bingöl yeniden yuvaya döndü. Kendisi Süper Lig'e yükselmemizde büyük katkıları olan bir kardeşimiz. Tekrar Alanya'ya döndüğü için kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Tayfur Bingöl ise Alanya'da şampiyonluk yaşadığını belirterek, "Evime tekrardan hoş geldim. İnşallah bu üç sene benim, ailem ve camiamız için çok güzel geçer. Taraftar her zaman beni desteklemiştir. Göztepe ile Alanya'ya maça geldiğimizde, 'Herkes unutur, Alanya unutmaz.' diye bir tezahüratla beni çağırmışlardı. Orada çok duygulanmıştım. Tekrar bu vesileyle hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkese çok güzel bir Tayfur Bingöl izleteceğimi söyleyebilirim." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı