31 Mayıs 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Alanyaspor, Tayfur Bingöl'ü transfer etti

Alanyaspor Tayfur Bingöl'ü transfer etti
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 31.05.2019

Spor Toto ekiplerinden , ile sözleşmesi sona eren 'le 3 yıllığına anlaştı.

'un 'e yükseldiği 2015-2016 sezonunda turuncu-yeşilli formayı kiralık olarak giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu , yeniden eski takımının kadrosuna dahil oldu.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Tayfur Bingöl'ün Alanya'ya yabancı bir futbolcu olmadığını söyledi.

Tayfur'un yeniden Alanyaspor'un başarısı için ter dökeceğini belirten başkan Çavuşoğlu, "Tayfur Bingöl yeniden yuvaya döndü. Kendisi Süper Lig'e yükselmemizde büyük katkıları olan bir kardeşimiz. Tekrar Alanya'ya döndüğü için kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tayfur Bingöl ise Alanya'da şampiyonluk yaşadığını belirterek, "Evime tekrardan hoş geldim. İnşallah bu üç sene benim, ailem ve camiamız için çok güzel geçer. Taraftar her zaman beni desteklemiştir. ile Alanya'ya maça geldiğimizde, 'Herkes unutur, Alanya unutmaz.' diye bir tezahüratla beni çağırmışlardı. Orada çok duygulanmıştım. Tekrar bu vesileyle hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkese çok güzel bir Tayfur Bingöl izleteceğimi söyleyebilirim." diye konuştu.

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