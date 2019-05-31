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Burak Yılmaz
A Milli Futbol Takımı'nda şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 Giriş Tarihi: 31.05.2019
A Milli Futbol Takımı'nda Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Cenk Tosun, EURO 2020 Elemeleri'nde oynanacak Fransa ve İzlanda maçlarında forma giyemeyecek.
EURO 2020 Elemeleri öncesinde Yunanistan ile hazırlık maçında karşılaşan Milli Takımımız'da Cenk Tosun sakatlanmıştı.
Milli futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Cenk Tosun, Fransa ve İzlanda maçlarında oynayamayacak.
Kadrodaki diğer forvetler:
Burak Yılmaz
Enes Ünal
Güven Yalçın
Kenan Karaman
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