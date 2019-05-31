31 Mayıs 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'nda şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Milli Takım'da şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 Giriş Tarihi: 31.05.2019

A Milli Futbol Takımı'nda ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan , EURO 2020 Elemeleri'nde oynanacak ve İzlanda maçlarında forma giyemeyecek.

EURO 2020 Elemeleri öncesinde ile hazırlık maçında karşılaşan Milli Takımımız'da sakatlanmıştı.

Milli futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Cenk Tosun, ve İzlanda maçlarında oynayamayacak.

Kadrodaki diğer forvetler:

Burak Yılmaz
Enes Ünal
Güven Yalçın
Kenan Karaman

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Şenol Güneş: Hedefimiz dünyada ilk 10 Şenol Güneş: "Hedefimiz dünyada ilk 10"
Cenk Tosun hastaneye götürüldü Cenk Tosun hastaneye götürüldü
Şenol Güneş: Hedefimiz dünyada ilk 10 Şenol Güneş: "Hedefimiz dünyada ilk 10"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör