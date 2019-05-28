28 Mayıs 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

CANLI | Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner açıklamalarda bulunuyor

CANLI | Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner konuşuyor
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 Giriş Tarihi: 28.05.2019

Milli futbolcular ve , kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Nazım Sangare'nin açıklamaları:

"Şenol Güneş'in benim Türk olduğumu bilmemesini anlıyorum. Ben de kendimi yolda görsem, o kişinin Türk olduğunu düşünmem. Türk tipim yok."

Ömer Ali Şahiner'in açıklamaları:

"Milli takımda oynama hedefimi kaybetmedim. Benim gibi alt yaş kategorilerinde oynayıp A Milli Takım'da oynayamayan birçok oyuncu var. Bunu çözmemiz gerekiyor."

Asıl sorun yabancı sınırı değil

"Ben yılda 40-45 maç oynayan Türk bir oyuncu olarak, yabancı sınırının beni etkilemediğini söyleyebilirim. Hatta yabancı oyunculardan çok fazla şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Bizim yabancı kuralına takılmamamız lazım. Asıl sorunumuz bu değil."

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