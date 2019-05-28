28 Mayıs 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım, Antalya'da hazırlanıyor

A Milli Takım, Antalya'da hazırlanıyor
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 28.05.2019

'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, teknik direktör yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kampı sürüyor. 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan, 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan ile özel karşılaşma oynayacak ay yıldızlı ekip, Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta hazırlıklarını devam ettirdi. A milliler, teknik direktör yönetiminde kampın ikinci antrenmanını Zeynep Hotel'in sahasında yaptı.

Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda milliler, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü, basına kapalı gerçekleştirildi.
Antrenmanda Emre Belözoğlu, , Dorukhan Toköz ve Emre Taşdemir tedbir amaçlı fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Takımıyla oynadığı maçta başına darbe alan Ozan Kabak, Antalya'daki hastanede kontrolleri devam ettiği için antrenmana katılmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de izlediği antrenmanda, teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

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