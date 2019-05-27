CANLI | Şenol Güneş: "Asıl hedefimiz Fransa ve İzlanda"

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Fransa maçında Konya'da daha önceki maçlarda olduğu gibi aynı heyecan ve coşkuyu bekliyoruz."

HAZIRLIK MAÇLARINDA YENİ ARKADAŞLARIMIZI GÖRMEK İSTİYORUZ

"Hazırlık maçlarında yeni arkadaşlarımızı görmek istiyoruz. Sezon sonu olduğu için fiziksel ve zihinsel yorgunluğun bir arada olduğu bir dönemdeyiz. Yenileme ve çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Fiziksel, teknik, taktik, motivasyon ve sosyal çalışmalar olacak."

HAYALİ OLAN OYUNCULAR SABIRLI OLMALI

"Zor bir sezon geçti. Üzülenler, sevinenler oldu. O yüzden sadece çalışarak kamp yapmayacağız. Kadroya çağrılmayan oyuncular var. Hayali hedefi olan oyuncuların sabırlı olmalarını ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını istiyorum."

EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ

"Birlikte hayal etmeye, umutlu ve mutlu olmaya ihtiyacımız var. Son toplantıda Cumhurbaşkanımız ile konuştuk. En iyisini yapmak istiyoruz. Hatta ona da dedim ki, oyuncu olarak tavsiyeniz varsa söyleyebilirsiniz. Herkesin fikrine, düşüncesine ihtiyacımız var."

HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

"Şeffaf, iyi niyetli, samimiyet içerisinde olacağız. Başarıyı paylaşacağız, her maçı kazanmak için oynayacağız. Güzel oyunlar, sonuçlar bekliyorum. Farklılıklar bütünü oluşturacak. Çok ses gelmesi rahatsız etmesin. Orkestrada da çok ses vardır ama önemli olan uyumdur."

TEK VÜCUT OLACAĞIZ

"Oyuncularımız hem özgür, hem sorumluluk sahibi olacaklar. Bugünü yarı​ndan farklı, yarını da bugünden farklı kılacağız. Tek vücut olacağız. Farklılıklardan tek nefes olacağız. Bir aileyiz. Uyumumuz bozulmamalı."

HEDEFİMİZ İZLEYENLERİN KEYİF ALACAĞI BİR OYUN OYNAMAK

"Milli Takım'ın gururu da sorumluluğu da olacak. İyi düşüneceğiz. Kötülük, tembellik, disiplinsizlik olmayacak. Hedefimiz tempolu, hızlı, oynayanların ve izleyenlerin keyif alacağı bir oyun oynamak."

"İki maçta 6 puan var. 4 puan çok iyi. 3 puan sadece İzlanda'yı yenmek, iyi derim."

YENİ YÖNETİM GELDİKTEN SONRA GELECEĞE YENİDEN BAKMAK LAZIM

"Ben hala Beşiktaş'tan yazı yazılarak buraya gelen bir teknik direktörüm. Eski yönetimle devam ediyorum TFF'de, yeni yönetim geldikten sonra geleceğe yeniden bakmak lazım."

"Avrupa şampiyonasına katıldığımızda 1. basamağa gelmiş oluruz. 2020'de Avrupa, 2022'de Dünya Kupası'na gidersek sonraki 10 seneye damga vurabilecek bir ekibimiz var."

GEÇMİŞTEN DERSLER ÇIKARDIK

"Geçmişten dersler çıkardık. Geleceği planlamak istiyoruz. Sadece sonuçlarla mutluluk kurmak yerine aile, arkadaşlık havası içinde başarıya ulaşmak ülkemiz adına daha sevindirici olur."

LİGİN YORGUNLUĞU OLAN OYUNCULARI DİNLENDİREBİLİRİZ

"Hasan Ali'nin dinlenmeye ihtiyacı olduğu için hazırlık maçlarında düşünmeyebilirim. Gökhan'ın sakatlığı var, Zeki'ye orada bakabilirim. Düşündüğümüz ama almadığımız Hüseyin Türkmen var. Ozan, Çağlar hiç oynamadı. Ligin yorgunluğu içinde olan oyuncuları yine dinlendirebiliriz. Üst üste maç oynayanlar var, psikolojilerine bakacağız. Oyuncuların uyumu kadar, bireysel performanslarını da görmek istiyorum."

Cenk hiç oynamadığı halde forma verdik, oynadığı zamanlardankinden daha iyi performans verdi. Çağlar hiç oynamadı mesela... Merih var, Ozan var. Trabzon'da Hüseyin'in çıkışı var. Şuna inansınlar, sevgimiz de adaletimiz de var. Adil olmamız sevgimizin önündedir.

"Almanya, Fransa, İngiltere kendi aralarında hazırlık maçı yapıyor. Biz Kuzey Avrupa ülkelerini istedik onlar da olmadı. Özbekistan ve Yunanistan oldu. Özbekistan ile ülke ilişkilerimiz de iyi."

"Şu an Avrupa'da Fransa ile birlikte en fazla oyuncu üreten ülke Sırbistan. Sırbistan Ligi'ni kimse izliyor mu, hayır."

"Fransızların o iyi jenerasyonuyla birlikte gelen bizde Okay Yokuşlu ile Hakan Çalhanoğlu var."

FRANSA OYUNCULARIM İÇİN İMTİHAN MAÇI

"Fransa maçını oyuncularım için imtihan maçı olarak görüyorum. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kazanacak çok şeyimiz var. Tesadüfen kazanırsak çıkar onu da söyleriz. Kaybedersek kazanmak isteyen takım olarak kaybedelim. Her bölgede çok iyi oyuncuları var. Biz de o niye alınmadı diyorlar acaba onların seçmediği oyuncular için ne diyorlar." (Gülerek)

İKİ MAÇI DA ÖNEMSİYORUM

Fransa maçını da İzlanda maçını da önemsiyorum. Kağıt üstünde Fransa'yı kaybet, İzlanda'yı kazan derlerse kolaycılığa kaçarak evet diyebilirim.

TÜRKİYE'DE TEKRAR KENDİNE GELİP AVRUPA'YA GİDENLER VAR

"Yabancı tartışması... Biz nasıl yabancı alıyoruz? İngiltere, İspanya, Almanya'nın aldığı oyuncuları alabiliyor musunuz? Almanya sizden Bruma'yı yatırım diye alıyor. Siz 5 milyona şampiyon olmak için oyuncu alıyorsunuz. Nasri, çok iyi oyuncu değil mi? Türkiye'de ne yaptı? Dünya çapında dediğin oyuncu burada son dönemini oynuyor. Burada kendine gelip tekrar Avrupa'ya gidenler var. Asıl bunu alkışlamak lazım."

"Şampiyon takımdan 1 oyuncu aldık. Emre Taşdemir, tanıdığım bir oyuncu. Hücuma dönük bir oyuncu. Zaten Türkiye'de sol bekte sıkıntı var. En iyi gördüğümüz şu an Hasan Ali var."