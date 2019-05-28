28 Mayıs 2019, Salı
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Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Ozan Kabak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 Giriş Tarihi: 28.05.2019
Dün oynanan Union Berlin-Stuttgart maçında sakatlanan Ozan Kabak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Bugün Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkik ve muayeneleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı.
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