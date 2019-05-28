Dün oynanan Union Berlin-Stuttgart maçında sakatlanan Ozan Kabak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.



Bugün Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkik ve muayeneleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı.