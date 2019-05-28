28 Mayıs 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

Ozan Kabak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Milli yıldız aday kadrodan çıkarıldı!
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 Giriş Tarihi: 28.05.2019

Dün oynanan Union Berlin-Stuttgart maçında sakatlanan Ozan Kabak, A aday kadrosundan çıkarıldı.

'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle A aday kadrosundan çıkarıldı.

Bugün 'daki bir hastanede yapılan tetkik ve muayeneleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
A Milli Takım, Antalya'da hazırlanıyor A Milli Takım, Antalya'da hazırlanıyor
Şenol Güneş açıkladı: İki yıldız oynamayacak Şenol Güneş açıkladı: İki yıldız oynamayacak
Nazım Sangare: Kendimi Türk hissediyorum Nazım Sangare: "Kendimi Türk hissediyorum"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör