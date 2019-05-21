21 Mayıs 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

Fransa'nın aday kadrosu belli oldu

Fransa'nın aday kadrosu belli oldu
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 21.05.2019

Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde ve Andorra ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Futbol Federasyonu, teknik direktör tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroyu duyurdu.

Saint-Germain'den , 'dan ve 'den gibi isimlerin aday kadroya çağrıldığı Fransa'da, Lille'den kaleci , 'dan sağ bek ve Barcelona'dan stoper ise ilk kez milli takıma davet edildi.

EURO 'nde 'ye 8 Haziran ve Andorra'ya 11 Haziran'da konuk olacak Fransa, 2 Haziran'da ise hazırlık maçında Bolivya'yı ağırlayacak.

Türkiye, Arnavutluk, İzlanda, Andorra ve Moldova ile H Grubu'nda mücadele eden lider Fransa'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham), Benjamin Lecomte (Montpellier), Mike Maignan (Lille)

Defans: Lucas Digne, Kurt Zouma (Everton), Leo Dubois, Ferland Mendy (Olympique Lyon), Clement Lenglet, Samuel Umtiti (Barcelona), Benjamin Pavard (Stuttgart), Raphael Varane (Real Madrid)

Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Olympique Lyon), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham)

Forvet: Wissam Ben Yedder (Sevilla), Kingsley Coman (Bayern Münih), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann, Thomas Lemar (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique Marsilya)



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