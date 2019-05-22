22 Mayıs 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Milli maçların hakemleri açıklandı

Milli maçların hakemleri açıklandı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 Giriş Tarihi: 22.05.2019

A Milli Takımı'nın ve Özbekistan ile yapacağı hazırlık maçlarının hakemleri açıklandı.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin 30 Mayıs Perşembe günü ile oynayacağı hazırlık maçını Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu yönetecek.

Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir Costin Urzica yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise olacak.

Özbekistan müsabakasında Jovanovic düdük çalacak

A 'ın 2 Haziran Pazar günü Alanya'da Özbekistan ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasını ise Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic yönetecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak.



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