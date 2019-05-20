20 Mayıs 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Fransa maçı kapalı gişe

Fransa maçı kapalı gişe
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 20.05.2019

A 'nın, elemelerinde 8 'da 'da ağırlayacağı maçının biletleri tükendi.

A 'nın, elemelerinde, Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 8 2019 Cumartesi günü karşılaşacağı maçının biletlerinin tükendiği açıklandı. , resmi siteden başta Konya halkı olmak üzere maça ilgi gösteren tüm futbolseverlere teşekkür mesajı yayımladı.
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