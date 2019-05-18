18 Mayıs 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Fransa maçının biletlerine yoğun ilgi

Türkiye - Fransa maçının biletlerine yoğun ilgi
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 Giriş Tarihi: 18.05.2019

A Milli Takımımızın Dünya Şampiyonu ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçının öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlarken, biletlere yoğun ilgi gösterildi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 8 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak maçın taraftarkulubu.tff.org sitesi üzerinden bu sabah 9.30'da başlayan bilet satışı büyük ilgi gördü.

Yoğun ilgi sonrasında 1. Kategori 100 TL, 2. Kategori 35 TL ve 3. Kategori 15 TL olarak satılan biletlerin bir kaç saat içerisinde tükenme noktasına geldiği öğrenildi.

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