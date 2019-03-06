06 Mart 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Milli mesai başlıyor

Milli mesai başlıyor
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 Giriş Tarihi: 05.03.2019

, Mart ayı içerisinde oynanacak Arnavutluk ve Moldova karşılaşmalarında A Millilerin başında olacak.

A 'da 4 sene sürecek olan teknik direktörlük görevi 1 Haziran 2019'da başlayacak , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova müsabakalarında ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak. Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına 1 Haziran'da geçeceğinin açıklanmasının ardından Mart ayındaki Arnavutluk ve Moldova maçlarına kimin çıkacağı merak edilirken, bu sorunun yanıtı belli oldu. , Şenol Güneş için görevlendirme kağıdını Kulübü'ne yolladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 Haziran'da A Milli Takım'ın başına geçeceğinin açıklanmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın Mart ayında Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçlarda da Ay-Yıldız ekibin başında olmasına karar verildi.

PUAN KAYBI OLMAMALI!

Beşiktaş Eski Divan Kurulu Başkanı Şeref Nasır, kalan haftalarda puan kaybı yaşamamaları gerektiğini ifade etti. Nasır, "Puan kaybetme şansımız yok. Çünkü kaybedilecek puanlar önümüzdeki seneye yansıyacak. Takımın oynadığı oyun da şu anda bizi tatmin etmiyor. Bunlar, yönetimsel hataların Beşiktaş'a vurduğu damgadır" ifadesini kullandı.
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