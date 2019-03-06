07 Mart 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş açıklaması
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 Giriş Tarihi: 06.03.2019

, 24 ve 360 kanallarından ortak yayınlanan "Başkan Özel" programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın başına Beşiktaş Teknik Direktörü 'in getirilmesiyle ilgili de konuşan Erdoğan gelişmeden ötürü mutlu olduğunu söyledi ve "'in başına gelmesine sevindim. Kendisini de tebrik ettim. Şenol Bey'le dünya üçüncülüğünü kazandık. Böyle bir başarısı var. İşin kökünden geliyor. Teknik direktörlük hayatı başarılarla dolu bir isim. Ben bu konuda yerliye, milliye inanıyorum" ifadelerini kullandı.

, 24 ve 360 kanallarının ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Murat Çiçek ve Helin Aslan'ın sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Spor gündemini takip edebiliyor musunuz?" sorusuna "'in Milli takımda teknik direktörlük görevine gelmesine sevindim. İşin kökünden geliyor. Ondan sonraki teknik direktörlük hayatı da başarılarla dolu bir teknik adamımız. Biz Şenol Güneş dünya üçüncülüğü kazandık. Böyle bir başarısı da var" diye yanıt verdi.

Şenol Güneş'in ligdeki bütün futbolcuları tanıdığını belirten Başkan Erdoğan, "Bütün futbolcuların puanını en iyi verenlerden, en iyi bilenlerden biri. Lucescu ile gençleşme olayı söz konusu oldu. Onu da kenara atmayalım. Şenol Güneş'in genç kadrolarla bu işi götüreceğinden hiç şüphem yok. Bu ay Arnavutluk ve Moldova ile oynanacak maçlarda Şenol Güneş takımın başında olacak. İyi başlangıç yapılırsa arkası gelecektir" ifadesini kullandı.

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