07 Mart 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Şenol Güneş'in ligdeki bütün futbolcuları tanıdığını belirten Başkan Erdoğan, "Bütün futbolcuların puanını en iyi verenlerden, en iyi bilenlerden biri. Lucescu ile gençleşme olayı söz konusu oldu. Onu da kenara atmayalım. Şenol Güneş'in genç kadrolarla bu işi götüreceğinden hiç şüphem yok. Bu ay Arnavutluk ve Moldova ile oynanacak maçlarda Şenol Güneş takımın başında olacak. İyi başlangıç yapılırsa arkası gelecektir" ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş açıklaması
Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 Giriş Tarihi: 06.03.2019
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 ve 360 kanallarından ortak yayınlanan "Başkan Özel" programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın başına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in getirilmesiyle ilgili de konuşan Erdoğan gelişmeden ötürü mutlu olduğunu söyledi ve "Şenol Bey'in milli takımın başına gelmesine sevindim. Kendisini de tebrik ettim. Şenol Bey'le dünya üçüncülüğünü kazandık. Böyle bir başarısı var. İşin kökünden geliyor. Teknik direktörlük hayatı başarılarla dolu bir isim. Ben bu konuda yerliye, milliye inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 ve 360 kanallarının ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Murat Çiçek ve Helin Aslan'ın sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Spor gündemini takip edebiliyor musunuz?" sorusuna "Şenol Güneş'in Milli takımda teknik direktörlük görevine gelmesine sevindim. İşin kökünden geliyor. Ondan sonraki teknik direktörlük hayatı da başarılarla dolu bir teknik adamımız. Biz Şenol Güneş dünya üçüncülüğü kazandık. Böyle bir başarısı da var" diye yanıt verdi.
Şenol Güneş'in ligdeki bütün futbolcuları tanıdığını belirten Başkan Erdoğan, "Bütün futbolcuların puanını en iyi verenlerden, en iyi bilenlerden biri. Lucescu ile gençleşme olayı söz konusu oldu. Onu da kenara atmayalım. Şenol Güneş'in genç kadrolarla bu işi götüreceğinden hiç şüphem yok. Bu ay Arnavutluk ve Moldova ile oynanacak maçlarda Şenol Güneş takımın başında olacak. İyi başlangıç yapılırsa arkası gelecektir" ifadesini kullandı.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!