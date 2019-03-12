12 Mart 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

Genç Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Genç Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 12.03.2019

'nın İrlanda Cumhuriyeti ile 21 ve 23 Mart'ta İstanbul'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

(TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar TFF HasanDoğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak.

Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Canberk Yurdakul (Bursaspor), Arda Akbulut (Trabzonspor).

Defans: Atakan Gündüz (Altınordu), Arda Belen Kardemir, Fatih Tultak (), Mert Göçkan (), Muharrem Uçar (Göztepe ), Işık Kaan Arslan (Galatasaray), Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta saha: Taha Tunç (Pendikspor), Güney Gencel, Fırat Güllü, Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu), Doğukan Efe (Osmanlıspor), Yusuf Talum (Göztepe), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş).

Forvet: Burak Yasin Yeşilay (Fortuna Dusseldorf), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir), Ege Özkayımoğlu (Göztepe).

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