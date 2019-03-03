03 Mart 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Millilerin Moldova maçı biletleri tükendi

Millilerin Moldova maçı biletleri tükendi
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 03.03.2019

A Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart 2019 Pazartesi günü 'de Moldova ile oynayacağı H Grubu maçının biletleri tükendi.

'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın Moldova ile oynayacağı H Grubu maçının biletleri tükendi. Yeni Stadyumu'nda 25 Mart 2019 Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Eskişehir halkı olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür ederiz" denildi.

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