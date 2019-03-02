Türkiye - Moldova maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının genel bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için başladı.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 25 Mart 2019 Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın genel bilet satışı, taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.



Türkiye-Moldova maçının bilet fiyatları 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL ve 3. Kategori 15 TL olarak belirlendi.