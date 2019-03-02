02 Mart 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Moldova maçının genel bilet satışı başladı

Türkiye - Moldova maçının genel bilet satışı başladı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 02.03.2019

A Milli Takımı'nın ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının genel bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için başladı.

Yeni Stadyumu'nda 25 Mart 2019 Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın genel bilet satışı, taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.

- maçının bilet fiyatları 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL ve 3. Kategori 15 TL olarak belirlendi.

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