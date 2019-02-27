27 Şubat 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Moldova maçının öncelikli bilet satışı başladı

Türkiye-Moldova maçının öncelikli bilet satışı başladı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

A Milli Takımı'nın Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının öncelikli bilet satışı, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladı.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yeni Stadyumu'nda 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın öncelikli bilet satışı, "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesinde üç gün devam edecek.

Türkiye-Moldova maçının bilet fiyatları, 1. kategori 50 lira, 2. kategori 30 lira ve 3. kategori 15 lira olarak belirlendi.

Her futbolsever en fazla iki bilet satın alabilecek. Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere teslim edilecek.

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