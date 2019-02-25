25 Şubat 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Arnavutluk-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

Arnavutluk-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 25.02.2019

A Milli Takımı'nın 22 Mart Cuma günü Arnavutluk ile deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri satışa çıktı.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamada, İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda TSİ 22.45'te oynanacak karşılaşmanın misafir takım tribünü öncelikli bilet satışının, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladığı belirtildi.

üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı gerçekleştirilen misafir takım tribünü bilet fiyatının 50 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, taraftar kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkının 3 gün süreceği aktarıldı.

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