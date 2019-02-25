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Arnavutluk-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
Giriş Tarihi: 25.02.2019
A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart Cuma günü Arnavutluk ile deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda TSİ 22.45'te oynanacak karşılaşmanın misafir takım tribünü öncelikli bilet satışının, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladığı belirtildi.
İnternet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı gerçekleştirilen misafir takım tribünü bilet fiyatının 50 lira olarak belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, taraftar kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkının 3 gün süreceği aktarıldı.
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