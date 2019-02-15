Başkan Erdoğan: "Milli Takım'ın başında yerli hoca olmalı"

ATV ve A Haber ekranlarında ortak yayınlanan Gündem Özel programında soruları yanıtlayan Başkan Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli olmayı savunan bir kişi olarak Milli Takım'ın başında yerli teknik direktör olmasını isterim" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın başına yerli hoca geçmesi gerektiğini ifade etti ve şunları kaydetti:

''Yerli ve milli olmayı savunan bir kişi olarak yerli bir milli takım hocamızın olmasını tercih ederim, çok daha etkili olacaktır. Yerli her şeyi daha iyi bilir. Gencinden tecrübelisine varıncaya kadar oluşturduğu teknik kadrosu ile daha faydalı olacağına inanıyorum. Biz spora çok yatırım yaptık. Çok önemli statlar inşa ettik."



