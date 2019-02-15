16 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
''Yerli ve milli olmayı savunan bir kişi olarak yerli bir milli takım hocamızın olmasını tercih ederim, çok daha etkili olacaktır. Yerli her şeyi daha iyi bilir. Gencinden tecrübelisine varıncaya kadar oluşturduğu teknik kadrosu ile daha faydalı olacağına inanıyorum. Biz spora çok yatırım yaptık. Çok önemli statlar inşa ettik."
Başkan Erdoğan: "Milli Takım'ın başında yerli hoca olmalı"
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 Giriş Tarihi: 16.02.2019
ATV ve A Haber ekranlarında ortak yayınlanan Gündem Özel programında soruları yanıtlayan Başkan Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli olmayı savunan bir kişi olarak Milli Takım'ın başında yerli teknik direktör olmasını isterim" diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın başına yerli hoca geçmesi gerektiğini ifade etti ve şunları kaydetti:
''Yerli ve milli olmayı savunan bir kişi olarak yerli bir milli takım hocamızın olmasını tercih ederim, çok daha etkili olacaktır. Yerli her şeyi daha iyi bilir. Gencinden tecrübelisine varıncaya kadar oluşturduğu teknik kadrosu ile daha faydalı olacağına inanıyorum. Biz spora çok yatırım yaptık. Çok önemli statlar inşa ettik."
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!