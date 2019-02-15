16 Şubat 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Başkan Erdoğan: "Milli Takım'ın başında yerli hoca olmalı"

Başkan Erdoğan: Milli Takım'ın başında yerli hoca olmalı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 Giriş Tarihi: 16.02.2019

ATV ve A Haber ekranlarında ortak yayınlanan Gündem Özel programında soruları yanıtlayan Başkan Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli olmayı savunan bir kişi olarak 'ın başında yerli teknik direktör olmasını isterim" diye konuştu.

Başkan , A 'ın başına yerli hoca geçmesi gerektiğini ifade etti ve şunları kaydetti:

''Yerli ve milli olmayı savunan bir kişi olarak yerli bir milli takım hocamızın olmasını tercih ederim, çok daha etkili olacaktır. Yerli her şeyi daha iyi bilir. Gencinden tecrübelisine varıncaya kadar oluşturduğu teknik kadrosu ile daha faydalı olacağına inanıyorum. Biz spora çok yatırım yaptık. Çok önemli statlar inşa ettik."

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