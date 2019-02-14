14 Şubat 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Genç millilerin maçında fair play örneği

Genç millilerin maçında fair play örneği
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 Giriş Tarihi: 14.02.2019

17 Yaş Altı Milli Takımı ile Hırvatistan arasında Türkiye Futbol Federasyonunun () Riva'daki tesislerinde oynanan hazırlık maçında örneği yaşandı.

'den yapılan açıklamaya göre, gereği topu karşı takıma vermek isteyen milli oyuncu Muhammet Emin Sarıkaya'nın yaptığı vuruş, Hırvat file bekçisinin hatasıyla ağlarla buluştu. Santra vuruşu sonrası meşin yuvarlağı ayağıyla kontrol eden kaleci Murat Akşit, topu kendi ağlarına göndererek rakibin mağduriyetini telafi etti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Genç ve Gelişim Direktörü Koordinatörü Oğuz Çetin de maçı tribünden takip etti.

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