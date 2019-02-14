Genç millilerin maçında fair play örneği

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile Hırvatistan arasında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde oynanan hazırlık maçında fair play örneği yaşandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, fair play gereği topu karşı takıma vermek isteyen milli oyuncu Muhammet Emin Sarıkaya'nın yaptığı vuruş, Hırvat file bekçisinin hatasıyla ağlarla buluştu. Santra vuruşu sonrası meşin yuvarlağı ayağıyla kontrol eden kaleci Murat Akşit, topu kendi ağlarına göndererek rakibin mağduriyetini telafi etti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörü Koordinatörü Oğuz Çetin de maçı tribünden takip etti.