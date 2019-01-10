10 Ocak 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumluları Haluk Şahin ve Özer Bayraktar'ın da bulunduğu ziyarette teknik direktör Ünal Karaman ile bir süre sohbet eden Mircea Lucescu, ardından bordo mavili takıma başarılar dileyerek kamptan ayrıldı.
Lucescu, Trabzonspor kampını ziyaret etti
Giriş Tarihi: 10.01.2019
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor'u ziyaret etti.
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumluları Haluk Şahin ve Özer Bayraktar'ın da bulunduğu ziyarette teknik direktör Ünal Karaman ile bir süre sohbet eden Mircea Lucescu, ardından bordo mavili takıma başarılar dileyerek kamptan ayrıldı.
Lucescu, ayrıca milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya da başarı dileklerinde bulundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!