10 Ocak 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Lucescu, Trabzonspor kampını ziyaret etti

Lucescu, Trabzonspor kampını ziyaret etti
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 10.01.2019

A Milli Takım Teknik Direktörü , devre arası hazırlıklarını Belek'te sürdüren 'u ziyaret etti.

Kulübü Futbol Şube Sorumluları Haluk Şahin ve Özer Bayraktar'ın da bulunduğu ziyarette ile bir süre sohbet eden , ardından bordo mavili takıma başarılar dileyerek kamptan ayrıldı.

Lucescu, ayrıca milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya da başarı dileklerinde bulundu.

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