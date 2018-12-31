31 Aralık 2018, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

2018 A Milli Takım’a yaramadı

2018 A Milli Takım’a yaramadı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 Giriş Tarihi: 31.12.2018

yönetiminde A Milli Futbol Takımı, bu yıl aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çekti. Ay-yıldızlılar, 2018’de çıktığı 11 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Mililer, bu yıl yüzde 27.27 galibiyet oranıyla oynadı.

Bu yıl aldığı başarısız sonuçlarla gündemden düşmeyen A , 2018 yılını kötü bir başarı grafiğiyle tamamladı. 2018'de 'da düzenlenen 'na katılamayan ay-yıldızılar, yönetiminde adeta kazanmayı unutup beraberliğe abone oldu. 2018 yılında 7'si dostluk maçı olmak üzere 11 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu maçların sadece 3'ünden galibiyet çıkarırken, 3 maçta da sahadan mağlup ayrıldı. Milli Takım, 5 mücadeleden ise beraberlik çıkardı.

ULUSLAR LİGİ'NDE KÜME DÜŞTÜ

Uluslar Ligi B Grubu'nda Rusya ve ile mücadele eden A Milli Takım, grubunda çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Grubu 3 puanla son sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, B Ligi'nden .
A Milli Takım, 2018 yılında çıktığı 11 karşılaşmada yüzde 27.27'lik galibiyet oranına ulaşabildi.

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