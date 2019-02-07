07 Şubat 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Yabancı engel

Yabancı engel
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Luce, ’de bulunan 14 sınırının adına çok büyük bir sorun olduğunu belirtti. “Genç futbolcuların önünü kapatıyor” yorumunu yaptı.

A Milli Takım Tekinik Direktörü Mircea Lucescu ülkesi Romanya'da bir röportaj verdi. Gazeta Sporturilor adlı internet sitesine açıklamalar yapan tecrübeli çalıştırıcı, "'de yabancı sorunu için büyük bir engel" diyerek bu konudaki fikrinin değişmeyeceğini belirtti. Geçen yıl çok gezdiğini aktaran Luce, "'da tüm takımları ziyaret ettik ve tüm antrenörlerle konuştuk. Burada Türk gençlerinin yükselişini engelleyen sınırsız sayıda yabancıların oynamasına izin vermeleri büyük problem" dedi.

TAKIM GENÇLEŞTİ

Luce, yabancı oyuncuların oluşturduğu sorunu ilginç bir yolla anlattı. Rumen çalıştırıcı, "Zeki Çelik 21 yaşında Lille'e transfer oldu ve onu doğrudan milli takıma aldım. Türkiye'de kalsaydı fırsat bulamayabilirdi. Artık deneyimli futbolcuların yerine genç isimlere daha çok şans veriyoruz. 30 yaş üzerinden 23 yaş üzrine kadar geldik. Şu an A Milli Takımı'nın oluşumunda 20 farklı takımdan 23-24 oyuncu bulunuyor" diye konuştu. Milli takımda çalışmanın zor olduğunu söyleyen Luce, sürekli seyahat ettiğini aktardı.

ALTTAN SÜRPRiZ VAR

Lucescu, 2. Lig ve 3. Ligi'nde seçilen isimlerin karma maçlar yaptığı belirtti. Luce, "Oyuncu havuzunun gelişmesi için önemli çalışmalar yaptık. Önümüzdeki dönemde birkaç ismi milli maçlara davet edebilirim. Beni şaşırtanlar da oldu" dedi. Rumen futbolunu takip ettiğini de aktaran Luce, gençleri beğendiğini söyledi.
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