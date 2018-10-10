A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile yarın yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Sol arka adalesindeki zorlanma nedeniyle tedavisi süren İrfan Can Kahveci, çalışmaya katılmadı. Ay-yıldızlı oyuncular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanın ilk 15 dakikalık bölümünde çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı da takip etti.
Milli takım, Bosna Hersek karşılaşmasının ardından 14 Ekim Pazar günü Rusya ile karşılaşacak.
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