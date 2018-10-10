    10 Ekim 2018, Çarşamba

    MİLLİ TAKIM

    A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek maçına hazır

    A Milli Takım Bosna Hersek maçına hazır
    MİLLİ TAKIM
    Giriş Tarihi: 10.10.2018

    A Milli Futbol Takımı, ile yarın yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

    Sol arka adalesindeki zorlanma nedeniyle tedavisi süren İrfan Can Kahveci, çalışmaya katılmadı. Ay-yıldızlı oyuncular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanın ilk 15 dakikalık bölümünde çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

    Antrenmanı, Başkan Vekili Servet Yardımcı da takip etti.

    Milli takım, karşılaşmasının ardından 14 Ekim Pazar günü ile karşılaşacak.

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