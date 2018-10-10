    10 Ekim 2018, Çarşamba

    MİLLİ TAKIM

    "Yeni zaferlere hazır olun"

    Yeni zaferlere hazır olun
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Türk halkına söz verdi ve “’nı kaçırdık ama 2020 Avrupa Şampiyonası’nda olacağız. Daha önce üzdüğümüz halkımıza bu kez önemli zaferler yaşatacağız" dedi.

    A 'ın vazgeçilmez isimlerinden , ve maçları öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bosna Hersek ile oynayacakları hazırlık sınavının çok ciddi bir test olacağını kaydeden yıldız futbolcu, "6 maçtır yenilmeyen iddialı bir takımla karşı karşıya geleceğiz. 2-0 yenik durumdayken kazandığımız maçının daha anlamlı olabilmesi adına bundan sonra bir seri yakalamalıyız. Önümüzdeki iki maçta da tek hedefimiz galip gelmek" dedi.

    DOĞRU YOLDAYIZ

    Uzun vadedeki hedeflerinden birinin 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak olduğunu söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "'nı kaçırdık ama EURO 2020'de olacağız. Yeni bir takımız ve istediklerimizi yapma yolunda doğru şekilde ilerliyoruz. Hem Avrupa Şampiyonası elemelerinde hem de Uluslar Ligi'nde en iyi sonuçlar alacağız. Daha önce üzdüğümüz Türk halkını bu kez önemli zaferler yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

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