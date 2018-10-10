"Yeni zaferlere hazır olun"

Hakan Çalhanoğlu Türk halkına söz verdi ve “2018 Dünya Kupası’nı kaçırdık ama 2020 Avrupa Şampiyonası’nda olacağız. Daha önce üzdüğümüz halkımıza bu kez önemli zaferler yaşatacağız" dedi.

A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, Bosna Hersek ve Rusya maçları öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bosna Hersek ile oynayacakları hazırlık sınavının çok ciddi bir test olacağını kaydeden yıldız futbolcu, "6 maçtır yenilmeyen iddialı bir takımla karşı karşıya geleceğiz. 2-0 yenik durumdayken kazandığımız İsveç maçının daha anlamlı olabilmesi adına bundan sonra bir seri yakalamalıyız. Önümüzdeki iki maçta da tek hedefimiz galip gelmek" dedi.

DOĞRU YOLDAYIZ

Uzun vadedeki hedeflerinden birinin 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak olduğunu söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "2018 Dünya Kupası'nı kaçırdık ama EURO 2020'de olacağız. Yeni bir takımız ve istediklerimizi yapma yolunda doğru şekilde ilerliyoruz. Hem Avrupa Şampiyonası elemelerinde hem de Uluslar Ligi'nde en iyi sonuçlar alacağız. Daha önce üzdüğümüz Türk halkını bu kez önemli zaferler yaşatacağız" ifadelerini kullandı.