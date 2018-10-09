    09 Ekim 2018, Salı

    MİLLİ TAKIM

    A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Milli Takımda Bosna Hersek maçı hazırlıkları
    MİLLİ TAKIM
    Giriş Tarihi: 09.10.2018

    A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim'de Bosna-Hersek ile oynayacağı özel maç ve 14 Ekim'de ile yapacağı Uluslar Ligi karşılaşmasında 14 Ekim Pazar günü Soçi 'de Rusya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

    Riva'daki Hasan Doğan lar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketlerinin ardından pas oyunuyla devam etti. Milli takım çalışmalarını taktik antrenmanla tamamladı.

    AY-YILDIZLILARA ZİYARET
    Milli takımın kampına serebral palsi (beyin felci) hastaları ziyarette bulundu. Özel Yıldız Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören hastalar, Ekim ayı serebral palsi (beyin felci) farkındalık ayı olması nedeniyle milli takım kampına ziyaret gerçekleştirdi ve milli futbolcular ile fotoğraf çektirdi.

    A Milli Futbol Takımı, yarın 09.30 da özel bir uçakla 'a hareket edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu 19.45'te maçının oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım 20.15'te başlayacak ve 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

    Türkiye - Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta?
    Rusya - Türkiye maçı hangi kanalda? Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta?

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MİLLİ TAKIM HABERLERİ
    Rusya - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Rusya - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
    F.Bahçee Hollandalıların en kötüsü Cocu F.Bahçe'e Hollandalıların en kötüsü Cocu
    Türkiye - Bosna Hersek maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Bosna Hersek maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör