A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek maçının hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim'de Bosna-Hersek ile oynayacağı özel maç ve 14 Ekim'de Rusya ile yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında 14 Ekim Pazar günü Soçi 'de Rusya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketlerinin ardından pas oyunuyla devam etti. Milli takım çalışmalarını taktik antrenmanla tamamladı.
AY-YILDIZLILARA ZİYARET
Milli takımın kampına serebral palsi (beyin felci) hastaları ziyarette bulundu. Özel Yıldız Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören hastalar, Ekim ayı serebral palsi (beyin felci) farkındalık ayı olması nedeniyle milli takım kampına ziyaret gerçekleştirdi ve milli futbolcular ile fotoğraf çektirdi.
A Milli Futbol Takımı, yarın 09.30 da özel bir uçakla Trabzon'a hareket edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu 19.45'te Bosna Hersek maçının oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım 20.15'te başlayacak ve 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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