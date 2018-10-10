    10 Ekim 2018, Çarşamba

    MİLLİ TAKIM

    Mircea Lucescu: ''Gençlerin yanında abiler olmalı...''

    Mircea Lucescu: Daha çok Türk istiyorum
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    , maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

    ve oyunculardan Mahmut Tekdemir 'le oynanacak olan hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Lucescu ve Mahmut'un açıklamaları şu şekilde:

    Hocamızın kendi felsefesi var. Onu bize aktarmaya çalışıyor. Biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü milli takımda fazla zamanımız olmuyor. İnşallah kısa zamanda daha tecrübeli hale gelmeye çalışacağız. Şu anda takımın havası gayet iyi. Beraber hareket ediyoruz. İnşallah bu yarınki maça da yansıyacaktır. Visca ile yıllardır birlikte oynuyoruz. Onunla oynamaktan keyif alıyorum.

    Mircea Lucescu:

    "Oyuncular Milli Takım'ı sevecek"

    Şu anki hedefim rekabetçi, geleceği olan gençleri oynatabileceğim bir milli takım yaratmak. Bunun için çalışıyorum. Türk 'nı seven oyunculardan kurulu bir ekip oluşturmak istiyorum.

    "Bize uyabilecek gençleri hala arıyorum"

    Ben hala gençleri takip ediyorum, daha başka gençler gelebilir mi bakıyorum, araştırıyorum. Yeni çok fazla bakmıyorum ama bize uyabilecek gençleri hala arıyorum. Bizim en baştaki hedeflerimizden biri, oyuna hükmedebilecek bir oyun oynamak Gençlerin hırsı, azmi çok daha farklıdır.

    Tercübeli oyunculara da ihtiyacımız var. , Mahmut gibi oyuncular. Bunlar gençlerin onları dinlediği oyuncular. Aynı zamanda da iyi oyuncular. Başka oyuncular olmayınca doğal olarak bizim geleceğimiz olan gençlere yöneldik.

    Durumu iyi anlamamız lazım. 30-32 yaşındaki oyuncuları değiştirmek kolay değil. Ama gençler öyle değil. Hem dinlemeye, hem de söylediklerimi sahada yansıtmaya arzulular. Oyun felsefesini uygulamakta gençler daha istekli. Ben mental olarak çalışıyorum.

    Lucescu: Daha çok Türk istiyorum

    "Takımlardan gelip buraya alışmak kolay değil"

    20 farklı takımdan oyuncumuz var. Hepsi farklı ülkelerden geliyorlar. Oradaki taktik anlayışa alışıp buraya adapte olmaya çalışıyorlar. Bugün iki idman yaptık ama teknik ve taktikle ilgili 4 kez toplantı yaptık.

    "Emre Akbaba önemli kayıp"

    2 antrenman, 4 tane toplantı yaptık. Ne yazık ki Emre Akbaba'yı kaybettik. Oyun ritminin değişiminde bize çok katkısı olacaktı. Emre Akbaba gibi Mehmet Topal'ı da kaybettik. Mehmet Topal orta sahada benim için önemli bir oyuncu.

    Gelecekte daha çok Türk oyuncusunu sahada görmek istiyorum.

    Akbaba'yı kaybettik. Bize çok yardımcı oluyordu. Oyun ritmimizi değiştirmekte bizim için önemli bir futbolcuydu. Ne yazık ki sakatlandı. Mehmet Topal için de aynısını söyleyebilirim. O da bizim için önemli bir futbolcu.''

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