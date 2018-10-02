    02 Ekim 2018, Salı

    MİLLİ TAKIM

    Türkiye - Bosna Hersek maçının biletleri satışa çıktı

    Türkiye - B. Hersek maçının biletleri satışta
    MİLLİ TAKIM
    Giriş Tarihi: 02.10.2018

    A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü ile Rize'de yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı.

    Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda 20.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışının başladığı bildirildi.

    İnternet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı gerçekleştirilen bilet fiyatlarının 1. kategori 15, 2. kategori 10 ve 3. kategori de 5 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

    Açıklamada, taraftar kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkının 1 gün süreceği ifade edildi.

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