Hakan Çalhanoğlu "Yeteneğimiz yeter"

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ karşılaşmalarının ardından SABAH'a açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, yaptığı açıklamada, "Biz genç oyunculardan kurulu ve yapılanma sürecindeki bir ekibiz. İki hazırlık maçıyla ilk adımı attık ve oynadığımız oyunla sınıfı geçtik. Tecrübe eksikliğini yeteneğimizle kapatıp çok daha iyi olacağız." dedi.

A Milli Takım'ın tecrübeli ismi Hakan Çalhanoğlu, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynanan hazırlık maçlarının ardından SABAH'a açıklamalarda bulundu. Milan formasıyla Serie A'da boy gösteren 24 yaşındaki yıldız, ay-yıldızlı ekibin durumunu ve İtalya'daki günlerini şu sözlerle anlattı:

İrlanda Cumhuriyeti'ni iyi bir oyunla yendik. Karadağ karşısında ise gereksiz pozisyonlar verince berabere kaldık. Kaybetmemek önemliydi, oynadığımız iki hazırlık maçı ilk adımımızdı. Biz genç oyunculardan kurulu ve yapılanma sürecinde bir takımız. İlk hazırlık maçlarında sınıfı geçtik.

Hatalar tabii ki olacak. Tecrübesiz ve genç oyunculardan kurulu bir takımız ama bu tecrübe eksikliğini yeteneğimizle kapatacağız ve çok daha iyi olacağız.



ÜZERİMDE HİÇ BASKI HİSSETMİYORUM



Çok genç oyuncumuz var. Bu çocuklar atmosferi güzelleştiriyorlar. İrlanda maçından sonra nasıl bir coşku yaşandıysa Karadağ maçından sonra da kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşandı.

Sahada hiç baskı hissetmiyorum. Takımda artık herkes sorumluluk alıyor. Genç bir takım olsak bile unutulmasın, çok yetenekli oyunculara sahibiz. Biz tecrübeliler de daha fazla sorumluluk alarak gençlere örnek olmalıyız.

FORMAM 10 NUMARA AMA...



Formam

Hocamızın yönlendirmesiyle hatalarımızla, doğrularımızla iyi bir takım olma yolunda ilerleyeceğiz. Öğrenecek çok şeyimiz var. Sahada daha dikkatli olmalıyız.



İTALYAN MUTFAĞI TÜRK YEMEKLERİNİN YERİNİ TUTAMAZ



Milan'da Gattuso benimle çok ilgileniyor. Hırslıyım, isteyerek oynuyorum artık. Cumartesi ve çarşamba günleri çok büyük iki maça çıkacağız. Juventus ve Inter'e karşı forma giyeceğim.

Milano günlerim çok güzel geçiyor. İtalyan mutfağı çok güzel ama bizim



SAVİCEVİC 'GÖRDÜĞÜN YERDEN VUR' DEDİ...



Bir Milan efsanesi olan Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic ile maçtan sonra bir araya geldim. Benden formamı istedi. O, y��llarca Milan'da yaptığı işlerle fenomen olmuş biri. Bana, "Ceza sahası dışında kaleyi her gördüğünde vurmalısın. Hiç düşünme, çok iyi şutların var" dedi ve tavsiyelerde bulundu. Formam 10 numara ama solda veya forvet arkasında oynamak benim için sorun değil. İki mevkide de oldukça rahatım.Hocamızın yönlendirmesiyle hatalarımızla, doğrularımızla iyi bir takım olma yolunda ilerleyeceğiz. Öğrenecek çok şeyimiz var. Sahada daha dikkatli olmalıyız.Milan'da Gattuso benimle çok ilgileniyor. Hırslıyım, isteyerek oynuyorum artık. Cumartesi ve çarşamba günleri çok büyük iki maça çıkacağız. Juventus ve Inter'e karşı forma giyeceğim.Milano günlerim çok güzel geçiyor. İtalyan mutfağı çok güzel ama bizim Türk yemeklerinin yerini hiçbir şey tutamaz.Bir Milan efsanesi olan Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic ile maçtan sonra bir araya geldim. Benden formamı istedi. O, y��llarca Milan'da yaptığı işlerle fenomen olmuş biri. Bana, "Ceza sahası dışında kaleyi her gördüğünde vurmalısın. Hiç düşünme, çok iyi şutların var" dedi ve tavsiyelerde bulundu.