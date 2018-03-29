Barça milli yıldızı istedi, veto yedi!

Roma kulübü başkanı Jim Palotta, İspanyol devi Barcelona'nın transfer etmek istediği Cengiz Ünder ve kaleci Alisson Becker hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Medipol Başakşehir'den transfer edilen Cengiz Ünder'in performansını beğendiğini söyleyen Palotta, "Cengiz Ünder gerçekten harika bir başlangıç yaptı. Nihayet ne kadar güçlü olduğunu bize gösterdi." dedi.

"Roma bir süpermarket değil! Dileyen girip, istediğini alıp çıkma lüksüne sahip değil" diyerek sözlerine devam eden Palotta, Onunla 5 yıllık bir sözleşme yaptık. Cengiz'in durumu Alisson'a benziyor, insanlar onun geleceği hakkında her şeyi söylüyorlar. Ancak ikisi de satılık değiller. Bu 2 oyuncu da takımımıza gelecekte çok faydalı olacak. şeklinde konuştu.

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