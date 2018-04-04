Milliler, Estonyayı 3 golle geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 3-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada, milli takımın gollerini 19. dakikada Arzu Karabulut ile 58 ve 88. dakikalarda Selen Altunkulak kaydetti.

Estonya'nın gollerini ise 59. dakikada Lisette Tammik ve 69. dakikada Vlada Kubassova attı.

Ay-yıldızlı takım, Estonya ile 7 Nisan Cumartesi günü bir hazırlık maçı daha yapacak.